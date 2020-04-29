Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) произведут праздничный салют 9 мая в 22:00 местного времени в десяти городах на Юге России.

«Праздничные салюты, для которых привлечено 45 орудий и 18 салютных установок, будут проведены в 10 городах на территории округа», – рассказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Праздничные артиллерийские салюты 9 мая на Юге России состоятся в городах: Ростов-на-Дону, Волгоград, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Владикавказ, Астрахань, Новочеркасск, Ставрополь, Симферополь.

«9 мая в более 50 городах Юга России спланировано около 100 маршрутов движения военных автомобилей с концертно-художественными бригадами и звукоусиливающей аппаратурой для поздравления граждан, ветеранов войны и трансляции песен фронтовых лет на улицах и во дворах», – добавил генерал-полковник А.Дворников.

Всего в войсках ЮВО подготовлено более 1,3 тыс. групп военнослужащих в составе не более пяти человек для возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям.

Спланировано поздравление более 19 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в зоне ответственности ЮВО, представителями командования округа, военных комиссариатов и органов муниципальной власти, военнослужащими соединений и воинских частей.

В рамках акции «Письмо ветерану» юнармейцами подготовлено и оправлено более 3,7 тыс. поздравительных открыток для ветеранов Великой Отечественной войны.



