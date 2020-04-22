В пожарные подразделения региона было передано 12 единиц новой спецтехники, которая поступила в рамках реализации госпрограммы. Всего же до 2022 года за счет средств областного бюджета планируется приобрести еще 24 пожарных автомобиля.

Как отмечают в областной администрации, 12 машин высокой проходимости отправились в подразделения служб Иловлинского, Суровикинского, Быковского, Калачевского, Николаевского, Камышинского, Нехаевского, Даниловского, Котельниковского районов.

Пожарные автоцистерны на базе «Урал-5557» и «ГАЗ-33086» укомплектованы спецоборудованием, технику отличают повышенная проходимость и маневренность. Кроме того, на вооружение аварийно-спасательной службы региона для оперативного реагирования спасателей на нештатные ситуации на водных объектах поступило судно на воздушной подушке «Кайман -10». Катер исправно работает при температурах от -40 до +40 градусов по Цельсию, при этом судно имеет преимущества перед обычными спасательными лодками — он может маневрировать как по воде, так и по льду.



