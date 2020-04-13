В связи с началом действия особого противопожарного режима с 13 апреля в регионе вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Ограничения введены в связи с установлением жаркой погоды и призваны обеспечить пожарную безопасность на территории Волгоградской области.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, для информирования населения на въездах в лес будут установлены предупредительные аншлаги и шлагбаумы, а также контрольно-пропускные пункты.

За соблюдением режима будут следить госинспекторы комитета, работники лесничеств, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, казачьих объединений, а также специалисты отделов охраны природных парков Волгоградской области.

Напомним, ранее с 1 апреля на территории региона был объявлен пожароопасный период — силы и средства переведены на усиленный режим и находятся в повышенной готовности. Сегодня губернатор поставил ряд дополнительных задач, среди которых постоянный мониторинг пожароопасной обстановки, подготовку дорог для проезда спецтехники, приведение в порядок действующих и создание новых минерализованных полос в лесных массивах и на территории природных парков, проведение плановых учебно-методических сборов по пожарной безопасности.



