Нерабочие дни в России тянутся с 30 марта, но многие начали работать из дома раньше и сейчас находятся на удаленке уже 3 или даже 4 недели. За это время все герои, сидящие дома, кажется, успели пройти все стадии – от отрицания до принятия новой реальности. Мы попросили менеджеров, работающих в хоум-офисах, рассказать о том, что им помогает поддерживать активность и здоровый образ жизни в условиях самоизоляции.

Зоя, менеджер по коммуникациям:

Для меня работа в удаленном формате — это про ритуалы. Например, завтракать дома вместе с семьей, что лично у меня никогда не получается, когда нужно ехать в офис к 9 утра. Завтрак – это полезно, ведь он «запускает» метаболизм и активизирует работу организма на целый день.

Мой универсальный рецепт здорового завтрака – сырники на рисовой муке с ягодами.

Творог, рисовую муку, яйцо и сироп смешать, сформировать шарики, внутрь каждого шарика положить ягоды. Слегка обвалять шарики в муке и жарить на антипригарной сковородке без масла под крышкой с обеих сторон минут по 7 минут.

Елизавета, Менеджер по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям:

Тренировки, безусловно претерпели изменения на время самоизоляции. Обычно каждый день я посвящаю одной из дисциплин триатлона: плавание, велосипед или бег. Сейчас у меня нет возможности тренироваться в прежнем режиме, но я не перестала заниматься спортом. Каждое утро я начинаю с йоги или ОФП (общей физической подготовки), а вечером провожу велотренировку с помощью специального тренажера. Можно найти много роликов в интернете с подробными инструкциями для занятий йогой и ОФП, многие из них не требуют дополнительного инвентаря! Домашние тренировки помогают держать тело в тонусе для быстрого возвращения в привычный режим :)

Александра, корпоративный тренер:

Продолжаю заниматься дома со штангой. В основном, делаю базовые упражнения: приседания, тягу. Недавно купила резинки для фитнеса. Эффект — супер!

Если вы не успели купить инвентарь для занятий спортом, то не расстраиваетесь! В новом приложении mWellness предусмотрена серия специальных тренировок без использования спортивного инвентаря. Можно подобрать оптимальный комплекс спортивных упражнений и программу питания, а приложение поможет следить за полученными и потраченными калориями, водным балансом, режимом сна, а также напомнит о необходимости регулярно тренироваться, даже оставаясь дома. Кстати, до 30 апреля доступ к полному функционалу приложения для абонентов Билайн предоставляется бесплатно.

Скачать приложение доступно на Google Play и AppStore

Наталия, руководитель департамента разработки и внедрения продуктов для мобильного и фиксированного бизнеса:

Мой лайфхак это не лениться и двигаться всегда и везде. Вообще, я «махровый» экстраверт, поэтому я всегда найду себе занятие в любой ситуации. Скучать мне некогда.

В раньше я ходила в любимый фитнесс клуб, а сейчас, в новой реальности, занимаюсь онлайн (на YouTube или в Instagram). В режиме удаленки я могу делать это каждый день, потому что не нужно никуда специально идти (а то можно и мимо пройти), тащить спортивную сумку и подбирать занятия под свое рабочее расписание.

Спорт сейчас даже более важен чем обычно: он поможет укрепить иммунитет, быть в отличном настроении и форме)

Софья, менеджер по социальным медиа:

Главный совет — взять время в свои руки.

Что помогает мне держать себя в форме в такое непредсказуемое время? Как бы скучно это не звучало — правильное питание. Как к этому прийти, и как с этим жить? Для себя я выбрала питание с большим содержанием овощей и фруктов. Пробую новые вкусные продукты и рецепты. Лишний раз повод сказать, что сегодня на ужин у тебя Поке из киноа или Фунчоза с тофу и спаржей:)

Так что всем советую и рекомендую — время новых возможностей!

Александра, дизайнер:

Как говорит мой учитель: «В йоге главное дышать» ;) Ровно и глубоко. В ситуациях, когда вам сложно сосредоточиться в шумной квартире, рядом со своей семьей и в надвигающемся плохом настроении. Дышать, чтобы отпустить ситуацию и наладить самочувствие и настроение. Остановитесь, закройте глаза и сделайте глубокий вдох и выдох. Может, это и не спортивный лайфхак, но он определенно поможет вам чувствовать себя лучше. А спортом можно заниматься и лежа в кровати с ноутбуком, проверено!

Денис, менеджер по продажам:

Исправно соблюдаю режим. Для поддержания активности рабочего ритма каждый час встаю и делаю по 100 шагов на степ-тренажере. Так за полный рабочий день нашагиваю 800-1000 шагов: и размялся, и дополнительные 100 мб в акции «Гиги за шаги» получил).

Конечно, работа из дома накладывает свои ограничения, из-за чего времени и сил на спорт может оставаться меньше, чем раньше. Но главное здесь – не масштабы свершений, а их регулярность. Находить 10 000 шагов по квартире без беговой дорожки тяжело, поэтому Билайн адаптировал акцию «Гиги за шаги» дома. Теперь до конца апреля достаточно пройти 1000 шагов в день, чтобы в течение месяца получить до 3Гб мобильного интернета дополнительно.

Вероника, старший эксперт по контролю ключевых показателей сети радиодоступа:

В условиях режима самоизоляция важно поддерживать бодрость физическими упражнениями и самомассажем. Встаньте прямо, заведите за спину круглую палку (черенок от лопаты или ручку от швабры) и держась за ее концы массируйте спину. Выполнять в проветренном помещении. Тренируйтесь каждый день. Заботьтесь о себе и будьте здоровы!

Маргарита, ведущий инженер по эксплуатации:

Карантин – не повод унывать и превращаться в тюленя! Можно заняться йогой и превратиться в ворона.

Сядьте на корточки, впереди поставьте руки, для большей опоры расставьте пальцы. А теперь больше концентрации в пол, поднимайте ноги и попытайтесь удержаться!:)

Василий, менеджер по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям:

Выполняю задания тренера, который выкладывает их у себя в Instagram. Удобство в том, что помимо написания упражнений текстом он показывает их на видео, в качестве спортивных снарядов использует подручные средства, которые есть у каждого дома, например, полные бутылки воды. Не понял технику, пересмотрел задание, 4G интернета-то хватит на все!

При правильно подобранном тарифном плане мобильного интернета 4G от Билайн хватит и на тренировки, и на поиск рецептов для правильного питания, и на множество других идей для вдохновения и мотивации. За последние 2 года Билайн в 2, 4 раза увеличил число 4G базовых станций в Волгоградской области. А пока все дома, Билайн продолжает развивать сеть, чтобы абоненты оставались на связи с родными и близкими.



