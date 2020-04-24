Жителям региона предлагают поделиться своими впечатлениями от наблюдений за небесными явлениями. Начиная с 25 апреля на своих интернет-ресурсах Волгоградский планетарий запускает рубрику «Однажды на небе», где и будут публиковать рассказы наблюдателей.

По данным комитета культуры Волгоградской области, жителям региона предлагают оставлять свои рассказы и фотографии удивительных и ярких наблюдений, от которых осталось неизгладимое впечатление. Это может быть, например, облако необычной формы, яркая радуга, Венера с Луной или гало вокруг Луны. Присылать рассказы необходимо на электронный адрес [email protected] с темой письма «Однажды на небе» – и тогда каждая история найдёт свой отклик в социальных сетях планетария.

Для начала предлагается ознакомиться с рассказом лектора Волгоградского планетария о её впечатлениях от увиденного полярного сияния. Кстати, из рассказа можно узнать, когда и после чего такое ярчайшее явление можно увидеть в городе Волгоград.



