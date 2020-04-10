Перечень организаций, которые возобновят работу уже определен

Организации, вошедшие в перечень видов деятельности и отраслей, которые могут продолжить работу в условиях действующего режима ограничений, были прописаны в постановлении администрации Волгоградской области.
Во время действия режима повышенной готовности, введенного в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в регионе была приостановлена работа некоторых организаций и предприятий. Сейчас же исходя из ситуации согласно постановлению №197-п администрации Волгоградской области от 9 апреля 2020 года, в период действия режима повышенной готовности возобновляется деятельность организаций следующих сфер:
- обращение с отходами;
- благоустройство территорий;
- лесное хозяйство и экология;
- социальная сфера;
- строительство, архитектура и градостроительство;
- обеспечение безопасности;
- полиграфия;
- сельское хозяйство;
- промышленность, обрабатывающее производство;
- торговля, общественное питание, услуги;
- информационные технологии, связь;
- специальная деятельность (научно-техническая, экспертная, оценочная).
Данное решение касается только тех предприятий, которые не попадают под ограничения, ранее определенные постановлением от 15 марта 2020 года № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — то есть салоны красоты, фитнес-клубы, кафе, досуговые центры и другие указанные в нем организации пока останутся закрытыми. Школы и детские сады также остаются закрытыми.
Полномочия сформировать списки возобновляющих работу предприятий и организаций получили органы местного самоуправления. Эти данные будут направлены в комитет экономической политики и развития Волгоградской области для сведения информации в единый перечень.
Все организации, приступающие к деятельности и работающие в условиях режима повышенной готовности, обязаны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, выполнять весь комплекс мер для предотвращения распространения коронавируса.
Напомним, период самоизоляции в Волгоградской области установлен до 30 апреля. В регионе продолжается плановая работа в режиме повышенной готовности, оперативный штаб действует в круглосуточном режиме.