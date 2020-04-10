Перечень организаций, которые возобновят работу уже определен

Организации, вошедшие в перечень видов деятельности и отраслей, которые могут продолжить работу в условиях действующего режима ограничений, были прописаны в постановлении администрации Волгоградской области.

Во время действия режима повышенной готовности, введенного в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в регионе была приостановлена работа некоторых организаций и предприятий. Сейчас же исходя из ситуации согласно постановлению №197-п администрации Волгоградской области от 9 апреля 2020 года, в период действия режима повышенной готовности возобновляется деятельность организаций следующих сфер:

обращение с отходами;

благоустройство территорий;

лесное хозяйство и экология;

социальная сфера;

строительство, архитектура и градостроительство;

обеспечение безопасности;

полиграфия;

сельское хозяйство;

промышленность, обрабатывающее производство;

торговля, общественное питание, услуги;

информационные технологии, связь;

специальная деятельность (научно-техническая, экспертная, оценочная).

Данное решение касается только тех предприятий, которые не попадают под ограничения, ранее определенные постановлением от 15 марта 2020 года № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — то есть салоны красоты, фитнес-клубы, кафе, досуговые центры и другие указанные в нем организации пока останутся закрытыми. Школы и детские сады также остаются закрытыми.

Полномочия сформировать списки возобновляющих работу предприятий и организаций получили органы местного самоуправления. Эти данные будут направлены в комитет экономической политики и развития Волгоградской области для сведения информации в единый перечень.

Все организации, приступающие к деятельности и работающие в условиях режима повышенной готовности, обязаны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, выполнять весь комплекс мер для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, период самоизоляции в Волгоградской области установлен до 30 апреля. В регионе продолжается плановая работа в режиме повышенной готовности, оперативный штаб действует в круглосуточном режиме.