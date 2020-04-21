Начиная с 21 апреля парикмахерские и салоны красоты могут возобновить свою деятельность. В перечень разрешенных видов деятельности и отраслей, предприятия которых могут продолжать работу в условиях действующего режима ограничений были внесены изменения.

По информации регионального комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса, с 21 апреля вступает в силу приказ о возобновлении работы парикмахерских и салонов красоты. Деятельность этих организаций может осуществляться в случае одновременного соблюдения следующих правил: оказание услуг исключительно по предварительной записи; обеспечение площади места обслуживания не менее 10 квадратных метров на одного потребителя; применение аппаратов для обеззараживания помещений на основе бактерицидных ультрафиолетовых ламп или аналогичных по потребительским свойствам устройств. С полным перечнем видов деятельности можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, для жителей региона период режима самоизоляции установлен до 30 апреля. Плановая работа в режиме повышенной готовности продолжается по всем направлениям: оперативный штаб действует в круглосуточном режиме.



