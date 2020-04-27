Глава Волгограда подписал постановление, согласно которому отопительный сезон будет завершен уже на этой неделе. Решение о прекращении теплоснабжения было принято на основании прогноза Волгоградского ЦГМС: на ближайшую неделю синоптики обещают устойчивую теплую погоду.

Как сообщает РИАЦ, отопительный сезон 2019-2020 в Волгограде будет завершен 29 апреля. Напомним, что отопительный сезон был продлен в связи с понижением температуры атмосферного воздуха и чтобы не допустить рост простудных заболеваний среди жителей.



