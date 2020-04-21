В Волгограде приняли решение о продлении отопительного сезона с целью не допустить заболеваний среди жителей простудными заболеваниями. Также в администрации города отмечают, что решение о продлении отопительного сезона связанно и с понижением температуры атмосферного воздуха.

— Прекращение подачи теплоносителя не позволило бы сохранить в квартирах волгоградцев комфортные условия, а также могло бы привести к росту простудных заболеваний. Поэтому решено продолжить подачу тепла до тех пор, пока в Волгоград не придет устойчивая теплая погода,- отметил глава Волгограда Виталий Лихачев.



