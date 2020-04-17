Уважаемые абоненты! В связи с переходом многих компаний на режим дистанционной работы в Волгограде участились случаи мошенничества.
«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» уведомляют: достоверную информацию о способах оплаты услуг ЖКХ и официальные способы связи с представителями компании вы можете найти на официальных сайтах компаний:
«Концессии водоснабжения»: www.investvoda.ru
«Концессии теплоснабжения»: www.teplovolgograd.ru
При возникновении вопросов обращайтесь в круглосуточные клиентские центры:
«Концессии водоснабжения»: 8(8442)99-67-96
«Концессии теплоснабжения»: 8(8442)99-02-94
Ресурсоснабжающие организации призывают волгоградцев быть внимательнее и не подвергать себя риску стать жертвами мошенничества!