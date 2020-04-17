Уважаемые абоненты! В связи с переходом многих компаний на режим дистанционной работы в Волгограде участились случаи мошенничества.

«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» уведомляют: достоверную информацию о способах оплаты услуг ЖКХ и официальные способы связи с представителями компании вы можете найти на официальных сайтах компаний:

«Концессии водоснабжения»: www.investvoda.ru

«Концессии теплоснабжения»: www.teplovolgograd.ru

При возникновении вопросов обращайтесь в круглосуточные клиентские центры:

«Концессии водоснабжения»: 8(8442)99-67-96

«Концессии теплоснабжения»: 8(8442)99-02-94

Ресурсоснабжающие организации призывают волгоградцев быть внимательнее и не подвергать себя риску стать жертвами мошенничества!



