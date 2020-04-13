Для предпринимателей и других хозяйствующих субъектов заработали онлайн-сервисы, с помощью которых можно выяснить кому разрешено работать в период действия режима самоизоляции.

​В соответствии с принятым губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым постановлением № 197-п определен перечень видов деятельности и отраслей, предприятия которых могут продолжить работу в период действия режима повышенной готовности, введенного в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Разрешена деятельность организаций, работающих в сферах: обращение с отходами; благоустройство территорий; лесное хозяйство и экология; социальная сфера; строительство, архитектура и градостроительство; обеспечение безопасности; полиграфия; сельское хозяйство; промышленность, обрабатывающее производство; торговля, общественное питание, услуги; информационные технологии, связь; специальная деятельность (научно-техническая, экспертная, оценочная).

В настоящее время муниципалитет формирует перечень возобновляющих работу предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в данных сферах. Для включения организации в список руководителю необходимо заполнить специальную форму. На главной странице официального сайта администрации Волгограда размещен раздел по ссылке, где можно заполнить форму онлайн.

Получить дополнительные разъяснения о том, включена ли организация в перечень разрешенных отраслей и видов деятельности, а также по вопросам заполнения формы, можно по телефону «горячей линии» — 8 (8442) 39-69-69.

Включение в список позволяет предпринимателям, руководителям предприятий и организаций быть уверенными в том, что они продолжают деятельность на законных основаниях, а также дает возможность их сотрудникам беспрепятственно передвигаться по территории города к месту работы и обратно при наличии соответствующих справок от работодателя. При этом все организации обязаны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, выполнять весь комплекс мер для предотвращения распространения коронавируса.

Актуальный перечень возобновляющих работу предприятий и организаций будет размещен на официальном сайте администрации Волгоградской области.

Также напоминаем, что остается доступным телефон «горячей линии» для представителей малого и среднего предпринимательства: 8(8442) 32-00-05, где можно получить бесплатные консультации по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности.

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Важно отметить, что данное решение касается только тех предприятий, которые не попадают под ограничения, ранее определенные постановлением от 15 марта 2020 года № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Список организаций, которые не будут работать до 1 мая 2020 года:

• Места массового скопления людей (парки, скверы).

• Ночные клубы.

• Дискотеки.

• Кинотеатры.

• Кинозалы.

• Детские игровые комнаты.

• Детские развлекательные центры.

• Развлекательные и досуговые заведения.

• Многофункциональные центры, за исключением оказания услуг, которые без личного присутствия получить нельзя. Принимать волгоградцев будут только по предварительной записи.

• Стоматологии, кроме оказания экстренной и неотложной помощи.

• Компании по предоставлению кальянов для курения в общественных местах.

• Объекты общепита.

• Рестораны.

• Кафе.

• Столовые.

• Буфеты.

• Закусочные.

• Предприятия питания, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Запрет не касается объектов общепита, осуществляющих организацию питания работников организаций.

По-прежнему закрыты:

• Объекты розничной торговли непродовольственными товарами, которые не реализуют товары первой необходимости. Им можно работать дистанционно с доставкой продукции на дом.

• Парикмахерские, салоны красоты, косметические и спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры.

• Кружки и секции, отменены мероприятия в центрах социального обслуживания населения.

• Библиотеки.

• Культурно-досуговые центры.

• Фотоателье.

• Мастерские по ремонту и изготовлению мебели.

• Мастерские по ремонту и изготовлению обуви.

• Мастерские по ремонту и пошиву одежду (кроме средств индивидуальной защиты).

• Организации, оказывающие услуги по прокату, крашению одежды.

• Пансионаты.

• Дома отдыха.

• Санатории.

• Санитарно-оздоровительные лагеря.

• Турбазы (кроме размещения командированных лиц).

• Детские сады, школы, вузы, ссузы, техникумы и прочие образовательные учреждения.

Кроме этого, запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.



