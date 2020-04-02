Ещё одно учреждение культуры предлагает волгоградцам свои онлайн-сервисы, чтобы тем, кто сидит дома не было скучно. Волгоградский планетарий предлагает всем желающим «прикоснуться» к звёздам, увидеть пролетающую Международную космическую станцию или красавицу Луну. Стоит только подписаться на странички в социальных сетях Волгоградского планетария, и Вселенная станет ближе.

В рубрике «Астрономическая минута с Волгоградским планетарием» каждый день лектор подробно повествует о небесных явлениях в широте нашего региона, видимых вооруженным взглядом, будь то растущая Луна и пепельный свет, яркая Венера или маленькая оранжевая звезда Альдебаран, а также многое другое.

Также представлен цикл лекций «Я подарю тебе Луну». Подробно освещаются темы о возможном происхождении спутницы Земли, её фазах и поверхности, а также необычных явлениях нашего спутника. Помимо этого можно узнаете, продаётся ли Луна и другие небесные тела.

В скором будущем стартуют видеоэкскурсии по планетарию и обсерватории с высоты птичьего полета, а также много полезной и интересной информации, приуроченной к 12 апреля – Дню космонавтики.

Каждый день на ресурсах Волгоградского планетария размещается новая порция информации об астрономических событиях. Виртуальных посетителей ждут новые лекции, различные викторины и рассказы о событиях прошлого, настоящего и будущего.



