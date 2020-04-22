В этом году Всероссийская акция «Библионочь» будет проходить в формате онлайн-марафона #75словПобеды, который стартует 25 апреля и завершится 9 мая. В акции, которая будет посвящена Победе в Великой Отечественной войне, примут участие и волгоградские библиотеки.

По данным комитета культуры Волгоградской области, 25 апреля в течение всего дня на сайтах и страницах социальных сетей библиотек Волгоградской области будут проходить разнообразные онлайн-мероприятия. Главная библиотека региона, Волгоградская ОУНБ им. М. Горького планирует проведение на своем сайте и в официальных группах в социальных медиа интерактивных мероприятий: викторин, виртуальных выставок, видеосюжетов.

Стартует «Библионочь» в Горьковке с флешмоба «И музы не молчали», в рамках которого будут опубликованы видеосюжеты с стихами и прозой военных лет. В это же время начнётся проведение сетевой викторины «И помнит мир спасенный…», посвящённой великим людям и сражениям 1941-1945 гг. Кроме того состоится викторина «Героический Сталинград», стартует виртуальный историко-просветительский проект «Сталинград в истории Великобритании» и премьера видеосюжета «Свидетели подвига» об уникальных изданиях из фонда Волгоградской библиотеки имени М. Горького. Интерактивным блоком будут выделены презентации виртуальных выставок к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Музыкально-тематический блок будет представлен виртуальным концертом учащихся детской музыкальной школы №19 и учащихся колледжа ВГИИКа «То, что деды отстояли, в нашем творчестве воспето». В год юбилея Волгоградской Горьковки посетители сайта смогут познакомиться с премьерой видеосюжета «Сквозь шквал огня…» о том, как, как в годы Великой Отечественной войны, библиотекари, несмотря на лишения и трудности продолжали работать и бросили все силы на восстановление библиотечного дела в регионе.

25 апреля сотрудники и читатели Волгоградской областной библиотеки для молодёжи прочтут строки из писем военной поры, а также отрывки из книг времен Великой Отечественной войны, расскажут свои семейные истории о войне, запишут это на видео и выложат в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды. Кроме того библиотека запустила литературную онлайн-акцию «Потомки. Читать, чтобы помнить» и приглашает своих читателей и друзей читать вслух стихи и прозу о войне, написанные на волгоградской земле в разные годы и разными людьми. Записи, сделанные читателями в видео- и аудиоформатах, библиотека будет размещать на своих интернет-ресурсах до самого Дня Победы.

Библиотекари Волгоградской областной детской библиотеки в видеороликах расскажут читателям всей страны истории о реликвиях, книгах, документах или подвигах местных героев. Прозвучат стихи В. Мавродиева, строки из книг С. Синякина, В. Ефремова, поэтические сочинения о войне юных волгоградских читателей-участников областных конкурсов, личные истории из семейных архивов. У пользователей библиотеки также есть возможность записать и прислать для размещения видеозаписи чтения отрывков из книг о войне и Победе, поделиться героической историей своих семей. Видеоролики читателей будут размещены в особом разделе «Помним! Гордимся! Благодарим!».

Волгоградская областная специальная библиотека для слепых представит видеоролик, в котором прозвучит произведение о войне в исполнении юной читательницы, а также будет рассказано о создании музея имени И. Ф. Афанасьева, инвалида по зрению, защитника Сталинграда. В ходе акции незрячие читатели библиотеки представят собственные авторские произведения, посвященные Великой Отечественной войне.

В рамках онлайн-марафона #75словПобеды на инфоресурсах музея-заповедника «Старая Сарепта» будут публиковаться авторские стихи и песни членов Клуба творческого общения «Старая Сарепта» немецкой библиотеки музея. В акции «Библионочь» примут участие и прочтут свои произведения Юрий Маслёнов, Ольга Небыкова, Александр Кучерук, Людмила Зиновьева, Анатолий Павловский, Лидия Семёнова и Владимир Сороколетов.

Другие библиотеки Волгоградской области также примут активное участие в акции «Библионочь». Кроме участия во всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды, видеосюжеты и презентации книг на своих сайтах и блогах будут публиковать библиотекари гг. Волгограда, Волжского, Михайловки, Николаевска, Урюпинска, Фролово, а также большинство районных библиотек Волгоградской области. В режиме онлайн с волгоградцами будут общаться библиотекари, писатели, книгоиздатели, а также известные волгоградцам представители творческих профессий – джазовая певица Ирина Аксенова, актрисы Волгоградского музыкального театра Наталья Мещерякова и Ирина Вайзбулат, философ Юрий Ветютнев и многие другие.



