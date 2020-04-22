Начиная с 22 апреля уровень сбросов через Волжскую ГЭС выйдет на так называемую рыбохозяйственную «полку» — 16 тысяч кубометров в секунду на протяжении ближайших 24 дней.

Как отмечают в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, уровень паводка в 2020 году будет немного выше, чем в прошлом году. Если в 2019 году общий объем сбросов составил 69,9 кубокилометра и графиком не была установлена «рыбохозяйственная полка», то в этом планируется сбросить более 98 кубокилометров воды. С 22 апреля и на протяжении 24 дней гидроэнергетики будут придерживаться режима в 16 тысяч кубометров в секунду. Затем начнется постепенный спад и ко второй декаде июня уровень сбросов достигнет минимального значения — 5, 5 тысяч кубометров в секунду. Весенний паводок завершится.



