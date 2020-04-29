28 апреля в режиме видеоконференции состоялось совещание Президента РФ с руководителями регионов России, посвящённое противодействию распространению коронавирусной инфекции.

На совещании президент сообщил, о принятых решениях на предстояще майские праздники. «Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними — рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас — тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы. Таким образом с учётом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше внимание: при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах», — сообщил президент.

По итогам прошедших недель было отмечено, «удалось затормозить распространение эпидемии. Также удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения. Напомню, что регионам была поставлена задача к сегодняшнему дню, к 28 апреля, дополнительно развернуть 95 тысяч специализированных коек, оснащённых всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции. Развёрнуто даже 116 тысяч таких коек. То есть даже больше, чем изначально планировалось. Но это общая картина по стране. Важно, чтобы в каждом регионе была стопроцентная готовность бороться за каждую жизнь», — отметил Владимир Путин.

Президентом было дано поручение Правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. — «Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и её устойчивого прогноза.

Обращаю внимание, такие рекомендации субъекты Федерации должны получить заранее. Поэтому и обозначил срок — 5 мая. Чтобы у регионов затем была ещё неделя на подготовку своих действий после 11-го числа. При этом у них, как и прежде, должно сохраняться пространство для манёвра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов.

В каких-то регионах жёсткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учётом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений».



