С 18 апреля в Волгоградской области будет изменено расписание некоторых пригородных поездов. Это связанно с проведением работ по реконструкции ст. Гумрак в Волгоградской области.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, расписание будет изменено на следующих направлениях:

— № 6491 Волгоград – Арчеда отправлением со ст. Волгоград-1 в 8:22 (на 4 минуты позже), прибытием на ст. Арчеда в 11:58 (на 25 минут позже);

— № 6492 Арчеда – Волгоград-1 отправлением со ст. Арчеда в 12:24, прибытием на ст. Волгоград-1 в 15:37 (на 16 минут позже);

— № 6807 Волгоград-1 – Качалино отправлением со ст. Волгоград-1 в 7:12, прибытием на ст. Качалино в 8:55 (на 26 минут позже);

— № 6808 Качалино – Волгоград-1 отправлением со ст. Качалино в 16:17 (на 48 минут раньше), прибытием на ст. Волгоград-1 в 17:52 (на 31 минуту раньше).

Также обращаем внимание пассажиров, что 29 апреля пригородный поезд № 6204 Канальная – Волгоград-1 отправится со ст. Канальная в 12:45, прибудет на ст. Волгоград-1 в 14:08 (на 48 минут раньше).



