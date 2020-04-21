«Неделя российской горчицы» онлайн в «Старой Сарепте»

Волгоградцев приглашают в онлайн-режиме познакомится поближе с горчицей и всем, что с ней связано. Это можно будет сделать в рамках виртуального проекта «Музей в гаджете: Сарепта онлайн» — «Неделя российской горчицы». С 20 по 26 апреля на официальном сайте в разделе «Музей в гаджете», в социальных сетях и на ютуб-канале музея-заповедника будут публиковаться материалы, связанные с горчицей.

В рамках проекта «Музей в гаджете: Сарепта онлайн» у виртуальных посетителей музея-заповедника есть уникальная возможность узнать историю горчичного производства России, прогуляться по единственному в стране Музею российской горчицы во время виртуальных экскурсий, узнать новые рецепты острой приправы и много другое.

Напомним, что в рамках проекта «Музей в гаджете: Сарепта онлайн» на инфоресурсах музея доступны видеоэкскурсии по чердакам и подвалам «Старой Сарепты», мастер-классы, рецепты сарептской кухни, интересные статьи о сарептских экспонатах, виртуальные органные концерты и тп.