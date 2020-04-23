На площадке стадиона «Темп» подрядная организация уже начала заливать основание под беговые дорожки. Рядом с 4 новыми дорожками шириной 1,2 метра каждая также подготовят основание для двух секторов — для прыжков в длину и высоту и универсальной спортивной площадки, предназначенной для игр в волейбол и баскетбол.

Как отмечают в городской администрации, ​для заливки основания на площадке, дорожках и легкоатлетических секторах специалистам предстоит использовать 460 кубометров бетонной смеси. Следующим этапом станет укладка травмобезопасного покрытия общей площадью более 4000 кв.метров.

Параллельно с этими работами также ведутся работы и в строящемся крытом здании физкультурно-оздоровительного комплекса, где уже на 100% выполнена кладка внутренних стен, крепление к каркасу стеновых панелей, завершен монтаж окон и проложена канализационная сеть.

По словам представителя подрядной организации Андрея Вязьмина: — «В настоящий момент внутри ФОК мы приступили к внутренним отделочном работам, ведутся технологические работы по проводке электро- и теплоснабжения. Во вспомогательной части, где будут расположены раздевалки и душевые, завершаем армирование основания пола. Сдача объекта планируется на лето этого года».



