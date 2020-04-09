В Волгограде на специальных маршрутах общественного транспорта было увеличено количество подвижного состава. Дополнительный транспорт вышел на автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты.

По данным РИАЦ, подвижной состав добавлен на автобусный маршрут № 2 специальный «Химзавод — Ж/д вокзал» и троллейбусный маршрут № 8 Специальный «Грамши — Тулака», являющиеся альтернативными для специального автобусного маршрута 95, а также на специальный трамвайный маршрут № 10 Специальный «Жилгородок – Детский центр», разгружающий специальный автобусный маршрут № 85.

Данные мониторинга пассажиропотока показывают, что после увеличения количества транспорта в утренние и вечерние часы загруженность подвижного состава на специальных маршрутах автобуса №2, троллейбуса №8 и трамвая №10 снизилась до 20 процентов. Пассажирам рекомендуется учитывать данную информацию при выборе маршрутов специального общественного транспорта.



