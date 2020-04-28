Аграрии региона продолжают весеннюю полевую кампанию, которая сейчас в самом разгаре. Работы по высадке зерновых, технических и овощных культур ведутся во всех районах Волгоградской области.

По информации облкомсельхоза, активными темпами ведется сев яровых — на сегодняшний день пшеница, ячмень, овёс, нут и другие культуры заняли уже свыше 190 тысяч гектаров. Технические культуры посеяны на площади порядка 80 тысяч гектаров: примерно по 30 тысяч гектаров заняли горчица и сафлор, еще 11,5 тысячи гектаров засеяны льном. В отдельных районах приступили к севу подсолнечника.

Начались работы и на овощных плантациях — уже обработано свыше пяти тысяч гектаров. Лидером овощеводства остается Городищенский район, где на трех тысячах гектарах уже размещены лук, морковь и картофель. Наращивают темпы посадки и в хозяйствах Ленинского, Светлоярского, Быковского и Среднеахтубинского районов. Планируется, что в 2020 году площадь под овощами составит порядка 18 тысяч гектаров, что соответствует уровню прошлого года.

В целом яровой сев предстоит провести на площади 1,5 миллиона гектаров — регион не намерен снижать заданную планку. Всего, с учетом осенней кампании 2019 года, под новый урожай будет заложено свыше трех миллионов гектаров.http://www.volgograd.ru/news/279683/



