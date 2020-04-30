За соблюдением правил поведения во время действия особого противопожарного режима следят не только пожарные. В предстоящие майские праздники во всех районах Волгорадской области будут проходить межведомственные профилактические рейды. К нарушителям будут применять меры административного воздействия: штраф для граждан может составить от двух до четырех тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, в соответствие с федеральным законодательством в условиях особого противопожарного режима за нарушения требований пожарной безопасности мера ответственности ужесточается: на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

Рейды будут проходить с участием сотрудников ГУ МЧС России по Волгоградской области, полицейских, членов территориальных административных комиссий, лесничеств, казачьих и добровольных формирований, работников противопожарной службы Волгоградской области.

Напомним, с начала года в регионе реализовано уже более 5,8 тысячи профилактических мероприятий, в которых приняли участие 95 тысяч человек. Противопожарный инструктаж прошли более 30 тысяч работников предприятий, организаций и учреждений Волгоградской области.



