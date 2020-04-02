Для жителей села Райгород Светлоярского района Волгоградской области на время действия режима самоизоляции был скорректирован график движения автобусов по маршруту № 116 (кинотеатр «Юбилейный» — село Райгород).

Как сообщает РИАЦ, с 1 по 5 апреля подвижной состав работает в утренние и вечерние часы и исключительно для нужд сотрудников предприятий и госорганов, задействованных в процессе жизнеобеспечения населения.

Спецрейсы свяжут районный центр с близлежащим поселением по следующему графику:

— село Райгород – отправление в 6:50, 7:25, 18:10, 18:55;

— кинотеатр «Юбилейный» — отправление в 5:45, 6:25, 16:55, 17:55.

Движение по маршруту №115 (кинотеатр «Юбилейный» – посёлок Светлый Яр) временно приостановлено.



