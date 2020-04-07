До 30 апреля в регионе установили график движения междугородних автобусных маршрутов. Комитет транспорта и дорожного хозяйства на основании ежедневного мониторинга пассажиропотока на специальных маршрутах увеличил количество подвижного состава, а также частично изменил расписание движения на некоторых направлениях.

По данным РИАЦ, автобусы будут ходить из Волгограда до Волжского, Калача-на-Дону, Кузьмичей и других населенных пунктов области.

Маршрут Волгоград (АВ) — п. Кузьмичи-2

Волгоград (автовокзал) 06-00, 06-55к, 07-30, 08-20к, 16-00, 16-30к, 17-40к,18-00, 18-50к, 20-15к

р.п. Городище по направлению в п. Кузьмичи 06-25, 07-55, 16-25, 18-25

п. Кузьмичи-2 06-30, 07-00, 08-30, 17-00, 19-00

р.п. Городище по направлению в Волгоград 06-20к, 06-55, 07-25, 07-45к, 08-55, 09-10к, 17-05к, 17-25, 18-15к, 19-25,19-40к

Маршрут Волгоград (АВ) — с. Карповка

Волгоград (автовокзал) 05-05 (от «5-ый уч-к ВПЭЛС»), 18-00

с. Карповка 06-00, 19-10

Маршрут Волгоград (АК-1208) — с. Ивановка

Волгоград (АК-1208) 05-45, 06-05, 06-25, 06-57, 07-30, 16-05, 16-50, 17-10, 18-10, 18-30

с. Ивановка 6-40, 07-00, 7-20, 8-00, 8-40, 17-10, 18-00, 18-20, 19-20, 19-40

Маршрут Волгоград (кинотеатр «Юбилейный») — Профилакторий (п. Южный)

Волгоград (кинотеатр «Юбилейный») 06-00, 06-50, 07-13, 08-04, 15-48, 16-40, 17-28, 18-08

Профилакторий (п. Южный) 06-35, 07-26, 07-50, 08-45, 16-26, 17-18, 18-06, 18-46

Маршрут Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») — п. Луговой

Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») 05-20, 17-15

п. Луговой 06-30, 18-30

Маршрут Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») — р.п. Светлый Яр — п. Райгород

Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») 05-15, 05-30, 05-45, 06-25, 07-25, 15-40, 16-20,16-55, 17-55, 18-30, 19-14

п. Райгород 06-15, 06-30, 06-50, 07-25, 08-25, 16-43, 17-25,18-10, 18-55, 19-35, 20-11

Маршрут Волгоград (ВСПКЗ) — п. Солянка

Волгоград (ВСПКЗ) 5-15, 17-30

п. Солянка 6-20, 18-40

Маршрут Волгоград (ДК «Строитель») – п. Пархоменко

Волгоград (ДК «Строитель») 05-05, 18-10

п. Пархоменко 06-30, 19-40

Маршрут № 123 «г. Волжский (30 мкр) – г. Волгоград (ЖДВ)»

Волжский (30 мкр) 05-45, 06-00, 06-15, 06-45, 07-00, 07-20, 15-30, 16-00, 16-15, 16-45, 17-00, 17-45

Волгоград (ЖДВ) 07-05, 07-20, 07-35, 08-05, 08-20, 09-15, 17-00, 17-30, 17-45,18-15, 18-30, 19-15

Маршрут № 146 «г. Волжский (магазин «Стимул») через р.п. Средняя Ахтуба – г. Волгоград (АВ)»

Волжский (магазин «Стимул») 06-00, 06-30, 07-00, 07-30, 15-00, 15-50, 16-30, 17-30

Волгоград (АВ) 07-25, 07-55, 08-25, 08-55, 16-35, 17-25, 18-05, 19-05

Маршрут Волгоград – Калач-на-Дону

Волгоград ежедневно

Калач-на-Дону ежедневно

Из Волгограда (автовокзал) в поселок Варламовский можно будет уехать в 06-20, 18-20. В Городище по направлению в поселок Варламовский автобус будет 06-45 и в 18-45.

В поселке Варламовский — в 07-50 и в 20-00. уехать из поселка можно будет 07-50 и в 20-00. В Городище по направлению в Волгоград автобус будет в 08-40 и в 20-50.

Из Волгограда (рынок ТЗР) до поселка Ерзовка и затем поселка Каменный можно добраться автобусом в 07-00, 17-00, 19-00. Из поселка Каменный можно уехать в 06-00, 08-00, 18-00 и в 20-00.



