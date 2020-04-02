Исходя из постановления, которое было подписано главным санитарным врачом по Волгоградской области Ольгой Зубаревой, о введении дополнительных мер по снижению рисков распространения COVID-19 медицинские учреждения региона временно приостанавливают плановую госпитализацию, посещение пациентов многопрофильных клиник, плановую диспансеризацию населения, профилактические осмотры, плановую вакцинацию детского и взрослого населения, а также медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение.

Согласно постановлению ограничения вводятся до 30 апреля. Исключение составят пациенты с заболеваниями, включёнными в список социально-значимых и представляющих опасность для окружающих, а также пациенты в состояниях, при которых отсрочка медпомощи может ухудшить самочувствие и привести к смерти.

Приоритеты медиков будут направлены на посещение лихорадящих больных на дому, с симптомами ОРВИ и пожилых граждан в возраст от 65 лет. Также, медучреждения должны быть оснащены всеми средствами индивидуальной защиты и быть готовы к приёму больных с коронавирусной инфекцией и отбору проб.



