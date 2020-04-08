В лесах Волгоградской области приступили к работам по обработки лесных насаждений от насекомых вредителей. На первом этапе сотрудники лесничеств проведут обследование участков лесного фонда, которые позволят определить очаги вредителей, а также выбрать оптимальные сроки проведения обработки.

Как показывает практика, наибольшую опасность для насаждений области представляют рыжий и обыкновенный сосновые пилильщики, звездчатый и красноголовый пилильщики-ткачи, сосновый шелкопряд.

Важно отметить, что предпринимаемые меры приносят результат: с каждым годом количество очагов становится все меньше. В прошлом году на территории восьми лесничеств защитные мероприятия проведены на площади более 10 тысяч гектаров, в этом году, по предварительным расчетам, предстоит защитить от вредителей около четырех тысяч гектаров леса.

Своевременная обработка позволяет не только предотвращать распространение опасных организмов, но и повышать устойчивость насаждений.



