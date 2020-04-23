Выставка «Пасхальные переливы» открылась в Волгоградском областном краеведческом музее. Любой желающий может ознакомиться с ней в онлайн-формате на официальном сайте, YouTube-канале и в социальных сетях музея, где будет доступна видеоэкскурсия по новой экспозиции.

По данным комитета культуры Волгоградской области, это традиционная ежегодная выставка, посвящённая Пасхе. В экспозиции представлены сохранившиеся металлическую форму для выпечки пасхальных куличей, старинные иконы на дереве и металле, церковные книги, кресты-распятия, складни. Также будет показана большая коллекция из фондов музея сувенирных пасхальных яиц разных периодов начиная с конца XIX в. до начала XXI в. Самому старому в этой коллекции уже более 130 лет, это декоративное яичко, вышитое бисером и украшенное тканью.

Помимо этого на выставке представлены стеклянные яйца начала прошлого века для кулачных детских яичных боев с боевыми отметинами. Кроме того, будут показаны старинные пасхальные открытки, которым больше века, и визитки знаменитых царицан с автографами и поздравлениями «Христос воскресе!» и коллекция современных икон, вышитых бисером, мастерицы Ирины Бурцевой.



