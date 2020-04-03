Волгоградцам предлагают в онлайн формате прогуляться по Краеведческому музею, сотрудники которого организовали для своих виртуальных гостей интересные видеоматериалы об уникальных предметах из фондов музея и не только.

На официальном сайте Волгоградского областного краеведческого музея создан специальный раздел «Музей онлайн», где публикуются видеоэкскурсии по музею «Природа нашего края», «Обитатели природных парков Волгоградской области», «Рыбное богатство Волги»; рассказы об уникальных и редких экспонатах «Насека – символ атаманской власти», «История наперсного креста для священнослужителей 1812 года», «Секрет сейфа Волжско-Камского банка»; размещены аудиозаписи научно-популярных лекций ведущих волгоградских учёных, прочитанные в рамках музейного лектория «Экскурс», например, лекция профессора А. Макарова «Архитектурный облик Волгограда: взгляд философа» познакомит всех желающих с удивительной архитектурой и духом города с многовековой историей. Всех, кто интересуется обрядами и культурой славянских племен, ждёт познавательная лекция «Вещь в традиционной культуре восточных славян», профессора М. Рыбловой.

Помимо сайта виртуальные посетители могут посетить официальные группы в социальных сетях или Youtube-канал музея.

К проекту «Музей онлайн» присоединились и филиалы Волгоградского областного краеведческого музея. Находясь дома, можно окунуться в атмосферу быта казака-середняка из онлайн-экскурсий Иловлинского музея народной архитектуры и быта донских казаков. Калач`вский районный краеведческий музей в своих видеоэкскурсиях знакомит виртуальных гостей с историей города Калач-на-Дону, рассказывает об уникальных и интересных экспонатах, хранящихся в фондах музея.



