Сотрудник Волгоградского областного краеведческого музея ведут активную работу по подготовки новой выставки «Ностальгия по пятидесятым». Экспозицию выставки составят материалы по открытию Волго-Донского судоходного канала, строительству планетария, а также фестивалю молодёжи и студентов. Также выставка расскажет о спортивных достижениях наших земляков, вспомнят вузы и театры, открывшиеся в 50-х годах в послевоенном Сталинграде.

Кроме того на выставке будет создан подлинный интерьер квартиры 50-х, так называемой малосемейки, посетители смогут увидеть свадебные костюмы молодожёнов, форму пионеров и октябрят, и, конечно же, стиляг. Будет воссоздано знаменитое фотоателье на ул. Мира, 18. Множество других подлинных экспонатов помогут гостям музея окунуться в знаменательные сталинградские пятидесятые.

Напомни, на официальном сайте Волгоградского областного краеведческого музея создан специальный раздел «Музей онлайн», где публикуются видеоэкскурсии по музею «Природа нашего края», «Обитатели природных парков Волгоградской области», «Рыбное богатство Волги»; видеорассказы об уникальных и редких экспонатах «Насека, символ атаманской власти», «История наперсного креста для священнослужителей 1812 года», «Секрет сейфа Волжско-Камского банка».

Планируется, что по экспозиции выставки будет снята видеоэкскурсия, которая будет доступна на всех интернет-ресурсах музея. Таким образом, как только выставка будет готова к показу её смогут увидеть все желающие.



