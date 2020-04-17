«Концессии водоснабжения» обновили 40 метров изношенного трубопровода, снабжающего водой несколько пятиэтажек по улицам Закавказская и 64-й Армии, тем самым улучшив качество холодного водоснабжения у почти тысячи потребителей Кировского района.

Водопроводная сеть по ул. Закавказская и 64-й Армии была проложена в 80-е годы прошлого века, когда Кировский район активно строился. За долгое время эксплуатации трубопровод вышел из строя из-за сильного износа, что стало причиной его замены.

Работы по обновлению аварийного трубопровода проводились в зеленой зоне, без нарушения асфальтобетонного покрытия. В зоне действия данной сети проживает порядка тысячи потребителей. «Концессии водоснабжения» системно переходят на использование современных технологий в производстве: вместо стальных водоводов специалисты устанавливают современные полиэтиленовые трубы, не подверженные коррозии.

Работы по обновлению сетей водоснабжения проводятся во всех районах Волгограда. Всего с начала работы «Концессий водоснабжения» с середины 2015 года в Волгограде по инвестпрограмме обновлено уже свыше 200 километров сетей водопровода и канализации, что позволило более, чем на треть снизить аварийность на сетях и на 43% снизить потери воды в сети.



