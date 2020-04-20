«Концессии водоснабжения» обновили участок аварийного водопровода, который снабжает питьевой водой более тысячи абонентов Дзержинского района. Специалисты заменили 25 метров ветхого, проложенного более 20 лет назад, трубопровода с минимальным нарушением благоустройства.

Жители домов на улицах Анри Барбюса, Воровского, Тургенева, Паникахи, Щербины и Черняховского, регулярно жаловались на перерывы в работе изношенного участка сети, поэтому «Концессии водоснабжения» приняли решение заменить водопровод.

Чтобы не разрушать асфальтобетонной покрытие специалисты выполнили замену трубопровода методом протаскивания. Для этого в зеленой зоне был разработан котлован, через который специалисты протянули 25 метров полиэтиленовой трубы к смотровому колодцу, где новую трубу соединили с магистральной сетью.

Обновление трубопровода позволило улучшить качество водоснабжения в 20 МКД и 25 домах частного сектора, в которых проживает более тысячи человек. «Концессии водоснабжения» системно переходят на использование современных технологий в производстве: вместо стальных водоводов специалисты устанавливают современные полиэтиленовые трубы, не подверженные коррозии.

Работы по обновлению сетей водоснабжения проводятся во всех районах Волгограда. Всего с начала работы «Концессий водоснабжения» с середины 2015 года в Волгограде по инвестпрограмме обновлено уже свыше 200 километров сетей водопровода и канализации, что позволило более, чем на треть снизить аварийность на сетях и на 43% снизить потери воды в сети.



