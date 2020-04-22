«Концессии теплоснабжения» проложили трубопровод обратной циркуляции, а также обновили ветхий участок теплотрассы на улице Костюченко. Из-за сильного износа тепловая сеть требовала частых ремонтов, поэтому специалисты РСО приняли решение полностью заменить аварийный участок. Обновленная сеть улучшит теплоснабжение 7 многоквартирных домов, а система обратной циркуляции обеспечит непрерывное движение горячей воды между тепловым пунктом и жилыми домами.

В ходе выполнения инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения» приводят в порядок не только крупные магистральные сети, питающие целые микрорайоны, но и трубопроводы небольшого диаметра, подающие теплоноситель отдельным потребителям. К таким относится теплотрасса на улице Костюченко, обеспечивающая теплом и горячей водой 7 жилых домов.

Теплотрасса была проложена более 30 лет назад и за время эксплуатации буквально «обросла» хомутами. Специалисты «Концессий теплоснабжения» заменили 80 метров трубопровода тепловой сети, а также восстановили систему обратной циркуляции ГВС. Циркуляционные трубопроводы «Концессии теплоснабжения» строят до вводов в дома. Управляющим организациям нужно восстановить обратную циркуляцию еще и внутри зданий, тогда восстановление циркуляционных трубопроводов будет иметь максимальный эффект.

Работы по обновлению тепловых сетей проводятся во всех районах Волгограда. Всего с начала работы «Концессий теплоснабжения» с середины 2016 года в Волгограде по инвестпрограмме обновлено уже свыше 48 километров сетей, реконструировано 12 стационарных котельных и 18 центральных тепловых пунктов, построено 5 современных блочно-модульных котельных, две из которых заменили устаревшие мазутную и угольную котельные.

ООО «Концессии теплоснабжения» модернизирует тепловую инфраструктуру Волгограда с помощью инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций. Напомним, общий объем уже вложенных инвестиций в модернизацию теплового хозяйства со стороны «Концессий теплоснабжения» составил более 3,2 млрд руб.



