Согласно закону, абонент должен эксплуатировать только исправные с метрологической точки зрения приборы, с установленной периодичностью проводить поверки счетчиков, чтобы оплата начислялась корректно. Непроверенный счетчик считается непригодным, и по показаниям такого прибора невозможно произвести оплату. После истечения срока поверки первые три месяца счета на оплату будут выставляться по усредненным нормам, далее – по нормативам, а значит потребителю придется платить значительно большую сумму.

Однако, в связи с распространением коронавирусной инфекции, Правительство РФ выпустило Постановление №424 от 02.04.2020, согласно которому индивидуальные приборы учета с истекшим сроком поверки считаются рабочими до января 2021 года. Руководствуясь указанным Постановлением, «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» принимают к расчету показания приборов учета, чей срок поверки истек в апреле 2020 года. Если срок поверки счетчиков истек ранее апреля 2020 года – абонентам необходимо произвести поверку прибора учета. Необходимо отметить, что дополнительная мера поддержки, предусмотренная вышеуказанным Постановлением, распространяется только на физические лица.

Законное право на поверку приборов учета имеют только аккредитованные организации, иначе поверка является недействительной. Список этих организаций размещен на сайте Федеральной службы по аккредитации — fsa.gov.ru. Найти его можно в разделе: Аккредитованные лица – Реестр аккредитованных лиц – Аккредитованные лица в области обеспечения единства измерений. С помощью этого реестра абоненты могут найти и проверить аттестат аккредитации организации, к которой они планируют обратиться за поверкой своих приборов учета. Для этого в левом верхнем углу на странице «Аккредитованные лица в области обеспечения единства измерений» нужно нажать значок «поиска», затем — Аттестат аккредитации – Реквизиты аттестата – Номер аттестата аккредитации. Здесь по номеру аттестата можно проверить действительность аккредитации в настоящее время.

Обращаться за поверкой средств измерений можно также в лабораторию «Концессий водоснабжения»: там можно поверить счетчики как холодной, так и горячей воды. По вопросам поверки можно обратиться в круглосуточный клиентский центр по телефону 99-67-96.



