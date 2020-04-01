Всех жителей региона и не только приглашают присоединиться к онлайн просмотру спектаклей Волгоградского музыкально-драматическог казачьего театра, который уже 1 апреля проведет трансляцию комедии «Царицынские байки».

По данным пресс-службы ГБУК «ВОЛГОГРАДСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ КАЗАЧИЙ ТЕАТР», 1 апреля в 18:00 на youtube-канале Казачьего театра начнётся трансляция комедии «Царицынские байки». Спектакль поставлен по мотивам культовой для местных краеведов книги Юрия Войтова. Для постановки были отобраны семь самых ярких новелл, в каждой из которых показана счастливая сытая жизнь Царицына, и каждая байка так или иначе – это признание в любви родному городу. Смешные сцены перемежаются историческими сведениями, фоном для сцен спектакля стали виды Царицына. Ссылка на трансляцию.



