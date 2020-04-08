В целях соблюдения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции жителям рекомендуется оплачивать жилищно-коммунальные услуги, не выходя из дома, — в онлайн-режиме.

Оплачивать услуги без комиссии быстро и просто можно с помощью дистанционных сервисов АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»:

На официальном сайте www.ru – без регистрации по номеру лицевого счета. В личном кабинете на страничке lk.ivc34.ru. Скачав мобильное приложение «ИВЦ ЖКХ» в приложении Google Play или App Store.

Напоминаем, что в условиях нестабильности крайне опасно накапливать задолженности, рано или поздно их все равно придется оплачивать, ведь плата за жилищно-коммунальные услуги – это обязанность, установленная законом.

Просим абонентов со всей ответственностью отнестись к режиму самоизоляции: исключить встречи с родственниками и друзьями, выходить из дома только в случае крайней необходимости, а также переходить на электронные платежи, учиться пользоваться личным кабинетом для оплаты услуг ЖКХ.

Также популярностью пользуются дистанционные сервисы оплаты Сбербанка: в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, с помощью услуги «автоплатеж», банкоматов и терминалов сети в регионе. Также клиенты все чаще используют возможность оплаты квитанции по двумерному штрих-коду (QR-код), размещённому на платежных документах поставщиков услуг. Применение технологии QR-кода позволяет выполнить платёж за считанные секунды, не требуется долго и внимательно заполнять реквизиты, все происходит автоматически.

Если же все-таки у потребителя нет возможности воспользоваться бесконтактными способами оплаты своих услуг по интернету или через мобильные приложения на смартфонах, напоминаем, что без комиссии можно оплатить через отделения Сбербанка и Почты России.

С 6 по 30 апреля офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать в усиленном режиме выходного дня по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы». Так, 7 апреля на территории Волгоградской области начнут работать практически все офисы в регионе – это 155 отделений Сбербанка, обслуживающие физических лиц. Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах обслуживания24/7 работают в стандартном режиме. Банк внимательно анализирует ситуацию и при необходимости перечень дежурных подразделений оперативно корректируется.

В настоящее время отделения Почты России в Волгоградской области работают в установленном режиме. Отметим, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения.



