К участию в проекте, реализуемого Поисковым движением России, присоединился Государственный архив Волгоградской области, который начал проводить работу по выявлению и передаче для публикации в федеральном 23-томном издании документов о преступлениях нацистов против мирного населения. Материалы по Волгоградской области будут включены в один из томов об оккупированных регионах.

Напомним, в 2008 г. Государственный архив Волгоградской области при поддержке администрации Волгоградской области под редакцией почётного гражданина Волгограда и Волгоградской области, ветерана Великой Отечественной войны, доктора экономических наук, профессора Максима Загорулько издал сборник «Сталинградская областная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинного ими ущерба», в который включены 672 документа.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в фондах Госархива Волгоградской области имеются протоколы опроса свидетелей, допросов бывших сотрудников комендатур, акты, справки комиссии, сообщения секретарей райисполкомов и райкомов ВКП (б), сотрудников НКВД и другие документы. В этих архивных материалах имеются сведения о составе и деятельности штаба румынской контрразведки, системе оккупационных органов власти и их деятельности на оккупированной территории Сталинградской области.

В настоящее время сотрудники областного архива выявляют документы и сведения о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения Сталинграда и Сталинградской области по фондам личного происхождения. Так, в Госархиве есть воспоминания медсестры Л. Шумаевой о работе в госпитале на Сталинградском фронте, которые погружают читателя в атмосферу страшных событий 1942 года. Также в архиве хранятся воспоминания Ольги Долгополовой о бомбёжке поселка Мамаев курган.

Следующим этапом проекта «Без срока давности» станут выставки документов в регионах, а также онлайн-проект, который позволит увидеть материалы в четырёх тематических разделах: «Анатомия зла», «Преступления против человечности», «Возмездие» и «Память народа». В них будут представлены личные письма и воспоминания выживших в годы оккупации.



