Волгоградцам предлагают поделиться своими историями и рассказать какую роль в их жизни сыграла главная библиотека региона. Каждый сможет рассказать свою историю в рамках проекта «НеФормальная история Горьковки». Лучшие истории украсят страницы библиотеки и будут опубликованы в группах и на страницах ВОУНБ им. М. Горького в социальных медиа.

Напомним, в этом году Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького, а для близких просто Горьковке, исполняется 120 лет. Официальная её история, основанная на исторических документах, несомненно, заслуживает самого пристального внимания, но не менее важным представляется увидеть Горьковку глазами тех, ради кого живёт и работает библиотека. И поэтому библиотека запускает в социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте» юбилейный проект «НеФормальная история Горьковки».



