Для удобства работающих жителей Волгограда в период самоизоляции на 10 городских маршрутов выйдут троллейбусы, трамваи и автобусы большой вместимости. Количество рейсов на всех спецмаршрутах увеличится.

По данным администрации города, с 10 апреля начнут работать специальные автобусные маршруты №№ 89э,7э, 65, 25, специальные троллейбусные маршруты №№ 9, 10а, 12 и 15а, а также специальные трамвайные маршруты №№3, 5. С понедельника по пятницу весь спецтранспорт будет работать по расписанию буднего дня, но с окончанием движения в 21-00, в субботу и воскресенье – в утренние и вечерние часы с 6-30 до 9-00 и с 16-30 до 20-00.

С понедельника, 13 апреля, в формате спецмаршрута начнет работать и линия скоростного трамвая. На подземных станциях вводятся дополнительные меры профилактики: работники МУП «Метроэлектротранс» обеспечат регулярную обработку дезинфицирующими средствами всех поверхностей в помещениях станций, на усиленный режим работы будут переведены системы вентиляции для ускоренного обмена воздуха. С учетом работы скоростного трамвая, соединяющего центр города с его северной частью, изменится маршрут следования специального автобуса № 95. С 13 апреля транспорт переходит в челночный режим от своей конечной остановки в Кировском районе до ж/д вокзала – это позволит значительно сократить интервал между рейсами и также снизит загруженность автобусов.

Напомним, замена общественного транспорта специальными маршрутами — это вынужденная мера, направленная на защиту населения от распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Специальные маршруты на 10.04.2020

​ ​Маршрут ​Маршрут следования Начало Окончание Интервал в утренние и вечерние часы Трамвай №11 Судоверфь – АО «Каустик» 5-36 20-33 3 минуты Трамвай № 2 Детский центр — 36 школа 5-55 20-00 5 минут Трамвай № 3 Обувная фабрика — КИМ 5-57 20-02 5 минут Трамвай № 4 Детский центр — Обувная фабрика 5-56 20-01 7 минут Трамвай № 5 Ул. Радомская — Жилгородок 5-58 20-03 5 минут Трамвай № 10 Детский Центр — Жилгородок 5-59 20-02 5 минут Троллейбус№ 8 Ул. Грамши – Тулака (по I Продольной) 5-50 19-42 7 минут Троллейбус№ 9 Спартановка – Пл. Куйбышева 5-49 20-00 7 минут Троллейбус№ 10а Ул. Землячки – Пл. Возрождения 5-49 20-03 7 минут Троллейбус№ 12 Спартановка – Детский центр 5-49 20-01 7 минут Троллейбус№ 15а Больничный комплекс – Пл. Куйбышева 5-49 20-00 7 минут Автобус №77 к/р Юбилейный – ТРК «Мармелад» 4-30 14-15 11-30 21-19 5-6 минут Автобус №43 Пл. Возрождения – ОАО «ВГАЗ-Суал» Алюминиевый завод 6-03 20-38 10 минут Автобус №68 Пос. Водстрой – пос. ГЭС 6-03 20-36 5-7 минут Автобус №35 Больничный комплекс – Ул. Тулака 6-01 20-52 7 минут Автобус №85 Жилгородок – Родниковая долина 6-03 20-55 10 минут Автобус №95 пос. ГЭС – ВолгоГРЭС 6-00 21-49 6 минут Автобус №21 Ж/д Вокзал –Пос.ГЭС 5-20 21-21 5-6 минут Автобус №88 Ж/д Вокзал – Пос. Горьковский 6-21 20-10 15 минут Автобус №4 Ж/д Вокзал – Ж/д больница 6-00 20-25 15 минут Автобус №6 Аэропорт – Ж/д вокзал 5-45 20-10 10-15 минут Автобус № 2к Химгородок – Ж/д вокзал 6-30 20-00 15 минут Автобус № 61 Пл. Дзержинского – пос. Верхнезареченский 5-45 20-10 7 минут Автобус № 79 Татьянка-2 – СХП «Заря» 5-45 20-15 7 минут Автобус № 6а Авиагородок – Химгородок 6-00 18-45 1 час Автобус № 52э Пос. Майский – ВолГУ 6-30 19-00 2 часа Автобус № 89э Ж/д вокзал – Пос. Песчанка 6-10 20-08 1 час Автобус № 7э 39-я Гвардейская – Дачи 5-45 20-10 30 минут Автобус № 65 Жилгородок – Ул. Тулака 6-00 20-51 7 минут Автобус № 25 Ул. Мясникова – Родниковая долина 6-03 20-55 7 минут



