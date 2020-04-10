Для удобства работающих жителей Волгограда в период самоизоляции на 10 городских маршрутов выйдут троллейбусы, трамваи и автобусы большой вместимости. Количество рейсов на всех спецмаршрутах увеличится.
По данным администрации города, с 10 апреля начнут работать специальные автобусные маршруты №№ 89э,7э, 65, 25, специальные троллейбусные маршруты №№ 9, 10а, 12 и 15а, а также специальные трамвайные маршруты №№3, 5. С понедельника по пятницу весь спецтранспорт будет работать по расписанию буднего дня, но с окончанием движения в 21-00, в субботу и воскресенье – в утренние и вечерние часы с 6-30 до 9-00 и с 16-30 до 20-00.
С понедельника, 13 апреля, в формате спецмаршрута начнет работать и линия скоростного трамвая. На подземных станциях вводятся дополнительные меры профилактики: работники МУП «Метроэлектротранс» обеспечат регулярную обработку дезинфицирующими средствами всех поверхностей в помещениях станций, на усиленный режим работы будут переведены системы вентиляции для ускоренного обмена воздуха. С учетом работы скоростного трамвая, соединяющего центр города с его северной частью, изменится маршрут следования специального автобуса № 95. С 13 апреля транспорт переходит в челночный режим от своей конечной остановки в Кировском районе до ж/д вокзала – это позволит значительно сократить интервал между рейсами и также снизит загруженность автобусов.
Напомним, замена общественного транспорта специальными маршрутами — это вынужденная мера, направленная на защиту населения от распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Специальные маршруты на 10.04.2020
|
|Маршрут
|Маршрут следования
|Начало
|Окончание
|Интервал в утренние и вечерние часы
|Трамвай №11
|Судоверфь – АО «Каустик»
| 5-36
|
20-33
|3 минуты
|Трамвай № 2
|Детский центр — 36 школа
|5-55
|
20-00
|5 минут
|Трамвай № 3
|Обувная фабрика — КИМ
|5-57
|20-02
|5 минут
|Трамвай № 4
|Детский центр — Обувная фабрика
|5-56
|
20-01
|7 минут
|Трамвай № 5
|Ул. Радомская — Жилгородок
|5-58
|20-03
|5 минут
|Трамвай № 10
|Детский Центр — Жилгородок
| 5-59
|
20-02
|5 минут
|Троллейбус№ 8
|Ул. Грамши – Тулака (по I Продольной)
|5-50
|
19-42
|7 минут
|Троллейбус№ 9
|Спартановка – Пл. Куйбышева
|5-49
|20-00
|7 минут
|Троллейбус№ 10а
|Ул. Землячки – Пл. Возрождения
|5-49
|20-03
|7 минут
|Троллейбус№ 12
|Спартановка – Детский центр
|5-49
|20-01
|7 минут
|Троллейбус№ 15а
|Больничный комплекс – Пл. Куйбышева
|5-49
|20-00
|7 минут
|Автобус №77
|к/р Юбилейный – ТРК «Мармелад»
| 4-30
14-15
|11-30
21-19
|5-6 минут
|Автобус №43
|Пл. Возрождения – ОАО «ВГАЗ-Суал» Алюминиевый завод
|6-03
|20-38
|10 минут
|Автобус №68
|Пос. Водстрой – пос. ГЭС
|6-03
|20-36
|5-7 минут
|Автобус №35
|Больничный комплекс – Ул. Тулака
|6-01
|20-52
|7 минут
|Автобус №85
|Жилгородок – Родниковая долина
|6-03
|20-55
|10 минут
|Автобус №95
|пос. ГЭС – ВолгоГРЭС
|6-00
|21-49
|6 минут
|Автобус №21
|Ж/д Вокзал –Пос.ГЭС
|5-20
|21-21
|5-6 минут
|Автобус №88
|Ж/д Вокзал – Пос. Горьковский
|6-21
|20-10
|15 минут
|Автобус №4
|Ж/д Вокзал – Ж/д больница
|6-00
|20-25
|15 минут
|Автобус №6
|Аэропорт – Ж/д вокзал
|5-45
|20-10
|10-15 минут
|Автобус № 2к
|Химгородок – Ж/д вокзал
|6-30
|20-00
|15 минут
|Автобус № 61
|Пл. Дзержинского – пос. Верхнезареченский
|5-45
|20-10
|7 минут
|Автобус № 79
|Татьянка-2 – СХП «Заря»
|5-45
|20-15
|7 минут
|Автобус № 6а
|Авиагородок – Химгородок
|6-00
|18-45
|1 час
|Автобус № 52э
|Пос. Майский – ВолГУ
|6-30
|19-00
|2 часа
|Автобус № 89э
|Ж/д вокзал – Пос. Песчанка
|6-10
|20-08
|1 час
|Автобус № 7э
|39-я Гвардейская – Дачи
|5-45
|20-10
|30 минут
|Автобус № 65
|Жилгородок – Ул. Тулака
|6-00
|20-51
|7 минут
|Автобус № 25
|Ул. Мясникова – Родниковая долина
|6-03
|20-55
|7 минут