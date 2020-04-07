В первое время, до того, как удается наладить дистанционную работу, почти все сталкиваются с затруднениями. Не паникуйте, если ваш первый «удалённый» блин пошёл комом и в итоге вы накопили кучу просроченных задач. Есть четыре простых урока, которые помогут научиться продуктивно работать из дома.

Урок 1. Рабочее место

1. Не работайте там же, где спите. В уютной кроватке вам будет сложно сосредоточиться на делах.

2. Постарайтесь с самого утра переместиться работать в другую комнату. Сам факт того, что вы проснулись, встали с кровати и сели в свой творческий уголок очень важен психологически.

Домашнее задание: Создайте рабочее пространство. Рекомендуется выбрать стол у стены или любое другое место с минимальным обзором всего интерьера. Чем меньше вещей в поле зрения, тем меньше отвлекающих факторов.

Приложение по теме:

Alarmy (6+) — будильник для тех, кому сложно встать с утра. Не случайно девиз разработчика: «Спите, если сможете».

Урок 2. Тайминг и связь с коллегами

1. Готовьтесь к утру вечером. Посмотрите список задач, прикиньте время, требуемое на их выполнение. Расставьте дела по приоритетам и составьте пошаговый рабочий план на день. Обязательно предусмотрите перерывы!

2. Будьте на связи и не ограничивайте себя в общении. Срочная задача может прилететь в любой момент — поэтому вам может помочь быстрый 4G интернет от Билайн, который позволит всегда быть онлайн. А управлять услугами и решить многие вопросы, не выходя из дому, легко в приложении «Мой Билайн»(12+).

3. Договоритесь с коллегами о единых пространствах для переписки и обмена файлами. Выбирайте только сервисы, имеющие мобильный клиент, чтобы не быть «приколоченным» к компьютеру!

Приложения по теме:

Timepage (6+) — удобный календарь для планирования;

Trello (6+) — ещё один таскменеджер в удобной форме доски;

Slack (6+) — решение для организации рабочих чатов и проектной базы знаний.

Урок 3. Семья, котики и соцсети

1. Все мы очень любим своих близких: супругов, детей, котов и собак… Со всеми, кто понимает человеческую речь, нужно договориться: пусть вы и дома, но вы работаете. Не перегибайте, а просто объясните, что вы обязательно уделите время домашним делам, но в перерыв или после работы. С четвероногими будет сложнее: придётся проявлять волю и не поддаваться их уловкам.

2. Ничто так не уменьшает концентрацию, как соцсети и «тот самый уровень в игре, который не мог пройти месяц назад». На время работы забудьте про развлечения и скроллинг постов. В крайнем случае, займитесь этим в перерыв. Только мы вас предупреждали!

Домашнее задание: Тренируйте концентрацию через полезные занятия. Существует много решений и лайфхаков, которые повысят вашу мотивацию. Давно не читали книг? Подключите в приложении «Мой Билайн» опцию «Гиги за мозги» и получайте дополнительный трафик за каждые 30 минут чтения. Или включите «Гиги за детокс» и ловите бонусные гигабайты за воздержание от бесконтрольного сёрфинга в телефоне.

Приложения по теме:

Habit (6+) для iOS или аналог на Android — Loop (6+) — приложения для формирования полезных привычек;

Flipd (6+) — простое приложение для тех, на кого плохо влияют соцсети: временная блокировка экрана.

Урок 4. Рабочий раж и выгорание

1. Вы удивитесь, но «сгореть» можно даже на удалёнке, если увлечённо работать по 12-13 часов, не отходя от ноутбука или не выпуская из рук смартфон. Со стабильным и скоростным мобильным интернетом оторваться от телефона действительно сложно. Развивая сеть LTE в Волгоградской области, Билайн смог за два года в 2,4 раза, подготовив техническую инфраструктуру к витку роста трафика.

2. Для поддержания ресурсного состояния уходите на обед. И не на кухню за еще одной чашкой кофе или в магазин за газировкой и шоколадкой, а на полноценный обед!

3. Переключайте своё внимание на что-то креативное. Потратьте перерыв на прокачку своих способностей. Здесь хороший мобильный интернет вновь приходит на помощь: учитесь иностранным языкам, сделайте разминку или смотрите обучающие ролики.

Последний звонок

Секундочку, звонок для учителя! Напоследок материал для факультативного изучения.

Почти 4 года назад Билайн начал внедрять внутренний проект BeeFREE: когда каждый сотрудник может несколько дней в неделю работать вне офиса. Проект принес компании исключительно позитивный опыт, которым недавно поделились на вебинаре.



