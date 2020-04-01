Из-за повышенного спроса работники сразу двух швейных предприятий региона приступили к пошиву масок. Швейные предприятия в Волгограде и Урюпинске уже отправили потребителям более 11 тысяч штук востребованной продукции.

По данным регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, к пошиву масок приступили малые предприятия: в Волгограде ООО «ТД Гамма Текс», в Урюпинске — ООО «Руслана» и ООО «Узоры».

Волгоградский торговый дом «Гамма Текс», выпускающий женскую одежду под маркой «Miata», освоил пошив многоразовых марлевых шестислойных повязок и тканевых масок из кулирного полотна (трикотаж). Производство оснащено современным оборудованием, контроль за качеством изделий осуществляется на каждом технологическом этапе. Здесь могут выпускать до пяти тысяч изделий в сутки. Товар реализуют посредством онлайн-продаж, а также по заказам организаций.

Трикотаж и вязаные изделия ручной работы урюпинских ООО «Руслана» и «Узоры» пользуются заслуженной популярностью у жителей и гостей региона. В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции эти малые предприятия тоже смогли перестроиться и приступили к пошиву тканевых защитных масок многоразового использования. Суммарно они могут выпускать порядка трех тысяч единиц в сутки. В частности, товар уже отгружен для коллектива ООО «Урюпинский маслоэкстракционный завод» и сотрудников социальных объектов города.

Также рассматривается возможность пошива масок фабрикой «Виктория» (Волгоград), другими организациями региона.



