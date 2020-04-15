В Волгограде запускают ещё один речной маршрут. Спецрейс будет ходить по маршруту «Волгоград – Зайчики» с заходом на пристань «Культбаза». Запустить спецрейсы до остановочного пункта «Зайчики» по руслу Воложки Куропатки позволила сложившаяся гидрологическая обстановка — в условиях режима максимального сброса паводковых вод через Волжскую ГЭС в протоке установился оптимальный уровень воды для движения теплоходов.

По данным городской администрации, с 16 апреля ежедневные спецрейсы до остановочного пункта «Зайчики» и обратно будут организованы для волгоградцев, постоянно проживающих в хуторах острова Сарпинского и не предназначены для дачников и отдыхающих. Время отправки теплоходов от причала № 13 центрального речного вокзала — в 7:00 и 17:30. После каждого рейса речные суда проходят дезинфекцию, затем отправляются обратно.

Кроме того, продолжает работать речной спецмаршрут «Руднева – Сарпинский». Теплоход ежедневно в 8:00 и 18:00 совершает рейсы в сторону острова, в 8:20 и 18:20 – обратно. Данный теплоход также предназначен для жителей острова, а не для дачников и отдыхающих. Работа регулярных речных рейсов приостановлена до 30 апреля в связи с введенными на территории региона мерами усиления профилактики распространения коронавирусной инфекции. Владельцы дачных участков, как правило, это пожилые люди с ослабленным иммунитетом и потому относящиеся к особой группе риска. Данная мера профилактики поможет гражданам защитить свое здоровье, обезопасить себя и своих близких от угрозы заражения.



