На время действия режима самоизоляции в регионе для работающих жителей были организованы спецрейсы общественного транспорта связывающие ближайшие поселки с городом.

По данным РИАЦ, на данный момент действует следующие расписание:

г. Волгоград (АВ) — п. Варламовский



г. Волгоград (АВ) 06:20, 18:20

р.п. Городище по направлению в Варламовский 06:45, 18:45

п. Варламовский 07:50, 20:00

р.п. Городище по направлению в Волгоград 08:40, 20:50

г. Волгоград (Рынок ТЗР) – п. Ерзовка — п. Каменный

г. Волгоград (Рынок ТЗР) 07:00, 17:00, 19600

п. Каменный 06:00, 08:00, 18:00, 20:00

г. Волгоград (АВ) — п. Кузьмичи-2

г. Волгоград (АВ) 06:55, 07:30, 08:05, 16:00, 16:30, 17:40, 18:00, 18:50, 20:15

р.п. Городище по направлению в п. Кузьмичи 07:55, 16:25, 18:25

п. Кузьмичи-2 06:30, 08:30, 17:00, 19:00

р.п. Городище по направлению в Волгоград 06:20, 06:55, 07:30, 09:10, 08:55, 17:05, 17:25, 18:15, 19:25, 19:40

г. Волгоград (АВ) — с. Карповка

г. Волгоград (АВ) 05:05 (от «5-ый уч-к ВПЭЛС»), 18:00

с. Карповка 06:00, 19:10

г. Волгоград (АК-1208) — с. Ивановка

г. Волгоград (АК-1208) 05:45, 06:25, 06:57, 07:30, 16:05, 16:50, 17:10, 18:10

с. Ивановка 6:40, 7:20, 8:00, 8:40, 17:10, 18:00, 18:20, 19:20

г. Волгоград (кинотеатр «Юбилейный») — Профилакторий (п. Южный)

г. Волгоград (кинотеатр «Юбилейный») 06:00, 06:50, 07:13, 08:04, 15:48, 16:40, 17:28, 18:08

Профилакторий (п. Южный) 06:35, 07:26, 07:50, 08:45, 16:26, 17:18, 18:06, 18:46

№ 122 «г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») — п. Луговой»

г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») 05:20, 17:15

п. Луговой 06:30, 18:30

г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») — р.п. Светлый Яр — п. Райгород

г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») 05:45, 06:25, 15:40, 16:55, 17:55

п. Райгород 06:50, 07:25, 16:43, 18:10, 18:55

г. Волгоград (ВСПКЗ) — п. Солянка

г. Волгоград (ВСПКЗ) 5:15, 17:30

п. Солянка 6:20, 18:40

г. Волжский (30 мкр) – г. Волгоград (ЖДВ)

г. Волжский (30 мкр) 05:45, 06:15, 06:45, 07:20, 15:30, 16:00, 16:45, 17:45

г. Волгоград (ЖДВ) 07:05, 07:35, 08:05, 09:15, 17:00, 17:30, 18:15, 19:15

Также работают и телефоны диспетчерских служб, где можно уточнить данные и пожаловаться, если автобус не подошел к назначенному времени.

Справочно-диспетчерская служба ПАТП №2 (8442) 96-86-20

г. Волгоград (АВ) — п. Варламовский

г. Волгоград (Рынок ТЗР) – п. Ерзовка — п. Каменный

г. Волгоград (АВ) — п. Кузьмичи-2

г. Волгоград (АВ) — с. Карповка

Справочно-диспетчерская служба «Автоколонна 1208» (8442) 96-85-07

г. Волгоград (АК-1208) — с. Ивановка

г. Волгоград (кинотеатр «Юбилейный») — Профилакторий (п. Южный)

№ 122 «г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») — п. Луговой»

г. Волгоград (Кинотеатр «Юбилейный») — р.п. Светлый Яр — п. Райгород

г. Волгоград (ВСПКЗ) — п. Солянка

Справочно-диспетчерская служба «Волжская автоколонна» 89610781223

г. Волжский (30 мкр) – г. Волгоград (ЖДВ)

г. Волжский (магазин «Стимул») через р.п. Средняя Ахтуба – г. Волгоград (АВ)

Если у руковолителей предприятий нет возможности перевести людей на дистанционную работу, то в соответствии с трудовым законодательством именно они должны в первую очередь организовать перевозку сотрудников к месту работы и обратно. Служебный или арендуемый транспорт уже используют животноводческие комплексы (например, СП «Донское»), тепличные хозяйства, крупные птицефабрики, «Волжский Оргсинтез», «ЕвроХим-ВолгаКалий, «ТД Грасс», Волжский абразивный завод, Волгоградский керамический завод, «Себряковцемент», «Волма», Камышинский стеклотарный завод, «Экстос-Волга», «Зельгрос» и другие. Часть предприятий изменили график работы, подстроив его под расписание муниципальных спецмаршрутов. Кроме того, ответственными работодателями используются альтернативные варианты: сотрудникам перечисляют деньги на такси, на оплату амортизации личного транспорта.

Неработающих волгоградцев в дни режима самоизоляции призывают находиться дома и не пользоваться выделенными спецмаршрутами для личных поездок.



