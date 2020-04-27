Начиная с 27 апреля по водному маршруту «Волгоград — Культбаза» станет ходить специальный рейс, который заменит ранее работающий «Волгоград – Зайчики» с заходом на пристань «Культбаза».

Как сообщает РИАЦ, работа ранее пущеного спецмаршрута прекращается в связи с окончанием действия режима максимального сброса паводковых вод через Волжскую ГЭС и понижением уровня воды в протоке.

Ежедневные спецрейсы до «Культбазы» и обратно организованы для волгоградцев, постоянно проживающих в хуторах острова Сарпинского и не предназначены для дачников и отдыхающих, подчеркивают в мэрии. Теплоход отправится от причала №13 Волгоградского речного порта до остановки «Культбаза» в 7:45 и 17:30, обратно пойдет в 9:05 и 18:45. После каждого рейса речные суда проходят дезинфекцию.

Кроме того, продолжает работать речной спецмаршрут «Руднева – Сарпинский». Теплоход ежедневно отправляется на остров в 8:00 и 18:00, в город плывет в 8:20 и 18:20. Спецмаршрут также предназначен только для жителей острова, а не для дачников и отдыхающих.



