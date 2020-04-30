Согласно постановлению губернатора Волгоградской области от 29 апреля перечень причин, по которым можно выходить из дома, был расширен на два пункта. К ранее прописанным причинам добавились ещё две, а именно: следование к нетрудоспособным родственникам с целью ухода и оказания им помощи, доставки лекарственных средств, продуктов питания, предметов первой необходимости и следования самозанятых граждан к месту или от места работы, которая не приостановлена, а также передвижение самозанятых граждан по территории Волгоградской области, если такое передвижение непосредственно связано с осуществляемой ими деятельностью, если она, опять же не приостановлена.

До этого момента выходить из дома можно было по следующим причинам:

обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью или наличие прямой угрозы жизни и здоровью;

следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

следование на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) или легковом такси от места жительства (пребывания) к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам и обратно;

выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;

следование к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая приостановлена в связи с противодействием распространению COVID-19, в целях обеспечения установленных законодательством обязанностей работодателя, в том числе направленных на своевременное оформление трудовых отношений и выплату заработной платы, осуществление расчетов по налогам и сборам, обеспечение сохранности имущества, антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, устранения (предотвращения) аварийных ситуаций;

следование к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена;

осуществление деятельности (работы), связанной с передвижением по территории Волгоградской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом № 239, Указом № 294 и постановлением № 179 (в том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки).

Текст с новой формой уведомления, которое должны иметь при себе волгоградцы покидая дом можно скачать по ссылке. Уведомление можно написать и от руки в произвольной форме, указав причину выхода.



