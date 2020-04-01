Для тех, кто во время действия режима самоизоляции вынужден работать, в Волгограде и Волжском будут работать опорные маршруты и специальный транспорт — об этом заявлено на ежедневном брифинге.

По данным администрации Волгоградской области, до работы и обратно жителей довезут автобусы следующих направлений: «К/р «Юбилейный» — «ТРК «Мармелад», «Пл. Возрождения – ОАО «ВГАЗ-Суал» Алюминиевый завод», «Пос. Водстрой — пос. ГЭС», «Больничный комплекс — ул. им. Тулака», «Жилгородок – Родниковая долина», «Пос. ГЭС – Волго ГРЭС», «Ж/д вокзал — пос. ГЭС», «Ж/д вокзал – пос. Горьковский», «Ж/д вокзал – ж/д больница», «Аэропорт – ж/д вокзал». Также жителей Волгограда до пунктов назначения довезет трамвай «Судоверфь — АО «Каустик» и электропоезд, следующий от станции «Шпалопропитка» до станций «Волгоград-1» и «Тракторная». В утренние часы они будут следовать с 6:00 до 9:00 часов, в вечерние – с 16:00 до 20:00 часов.

Передвижение жителей до мест работы на личных автомобилях ограничиваться не будет. Также без ограничений продолжат работу легковые такси.

Кроме того, учитывая востребованность направления «Волгоград-Волжский», на период с 1 до 5 апреля включительно разработано новое расписание для двух межмуниципальных автобусных маршрутов. Так, утром автобусы №123 от конечной в Волжском (30-й микрорайон) будут отходить в период с 5:45 до 7:20, от конечной в Волгограде (ж\д вокзал) — с 7:05 до 9:15. Вечером предусмотрена отправка автобусов №123 из Волжского в период с 15:30 до 17:45, из Волгограда — с 17:00 до 19:15. По маршруту №146, следующему через Среднюю Ахтубу, от конечной в Волжском (магазин «Стимул») утром автобусы будут отправляться в период с 6:00 до 7:30, из Волгограда (автовокзал) — с 7:25 до 8:55. В вечерние часы из Волжского автобусы будут отправляться в период с 15:00 до 17:30, из Волгограда — с 16:35 до 19:05. Интервал движения на обоих маршрутах составит 25-30 минут. По другим межмуниципальным автобусным маршрутам в настоящее время также разрабатывается временное расписание.

Важно отметить, что неработающих волгоградцев призывают находиться дома и не пользоваться выделенным спецмаршрутом для личных поездок.

Добавим, ранее принятые в регионе противоэпидемические меры доказали свою эффективность: своевременно выявлены и локализованы случаи коронавируса, новые очаги инфекции не зарегистрированы.

«Количество граждан, прибывших с эндемичных территорий и попавших под медицинское наблюдение с начала проведения противоэпидемических мероприятий, составило 3634 человека. Сегодня под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 2930 человек. В больницах находятся 50 человек, в том числе 42 взрослых и 8 детей. Лабораторией консультативно-диагностической поликлиники № 2 за прошедшие сутки обследовано 369 человек. Общее количество обследованных — порядка трех тысяч человек. На «горячую линию» поступило более 3000 звонков», — пояснил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.



