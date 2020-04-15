Волгоградская областная детская библиотека запустила аудиоакцию «Читаем сами – читайте с нами!». К участию в необычной акции приглашаются семьи с детьми-школьниками и дошкольниками, которым представится возможность озвучить тексты сказок, рассказов и стихов из электронной коллекции библиотеки.

Как сообщают в комитете культуры Волгоградской области, аудиозаписи, сделанные читателями, пополнят мультимедийный ресурс «Библиотечный патефон» на сайте учреждения, который предлагает истории для прослушивания в кругу семьи, начитанные сотрудниками библиотеки.

Каждый желающий на некоторое время стать актёром, проявить свои творческие способности и записать аудиокнижки для детей, может пройти по ссылкам http://www.biblioteka-volgograd.ru/konkursy/konkursy-2019-goda/tvorcheskie-raboty-oblastnogo-konkursa-d/nominacija-v-nekotorom-carstve-v-vodjano, http://www.biblioteka-volgograd.ru/konkursy/konkursy-2019-goda/tvorcheskie-raboty-oblastnogo-konkursa-d/nominacija-v-nekotorom-carstve-v-nekotor, http://www.biblioteka-volgograd.ru/elb/elcol, выбрать понравившуюся историю, озвучить её индивидуально или по ролям, используя мобильное устройство или диктофон и направить по e-mail: [email protected] Аудиозаписи могут сопровождаться звуковыми и музыкальными эффектами, они должны быть эмоциональными и передавать искренние чувства автора.



