В Волгоградской областной детской художественной галереи приглашает желающих стать участниками виртуальной выставки #CадПамяти. Для этого нужно нарисовать дерево, смастерить поделку или аппликацию в виде дерева и прислать в галерею.

Напомним, каждый год в честь Победы в Великой Отечественной войне многие люди высаживают деревья в память о погибших солдатах. Цветущие яблони, груши, вишни олицетворяют собой победную весну 1945 года. В 2020 году в рамках ежегодной акции «Сад памяти» планируется высадить 27 миллионов саженцев на территории 85 субъектов Российской Федерации, в том числе и на территории Волгоградской области.

Волгоградская областная детская художественная галерея предлагает поддержать эту акцию, оставаясь дома. Можно нарисовать дерево, смастерить поделку или аппликацию в виде дерева, которые в виртуальную выставку #CадПамяти. Выставка будет проходить в течение апреля. Лучшие работы будут отобраны для экспонирования в августе в выставочном зале Волгоградской областной детской художественной галереи.



