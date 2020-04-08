Волгоградская областная детская художественная галерея запускает виртуальную выставку «Сидим дома, дел много», участником которой может стать каждый.

По данным комитета культуры Волгоградской области, работы уже принимаются по электронной почте [email protected] При отправлении необходимо указать имя и фамилию художника, название работы и художественные средства, при помощи которых она была выполнена. Работы принимаются весь апрель и будут опубликованы на страницах в социальных сетях и на официальном сайте Волгоградской областной детской художественной галереи.



