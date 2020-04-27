Жителей региона приглашают присоединиться к онлайн-флешмобу «Великая Победа», который будет проходить 6 мая. Организатором патриотического флешмоба выступает Волгоградская областная детская библиотека.

По данным комитета культуры Волгоградского области, участниками флешмоба смогут стать все желающие. В рамках онлайн-мероприятия участники прослушают чтение художественных произведений о Великой Отечественной войне и примут участие в обсуждениях прочитанного – на сайте Волгоградской областной детской библиотеки или в её аккаунтах социальных сетях. Среди книг, строки из которых будут звучать в этот день: «А зори здесь тихие…» Бориса Васильева, «Арбузный переулок» Виктора Драгунского, «Храбрые дети» Михаила Зощенко, «Сын полка» Валентина Катаева, «Лёнька Голиков» Юрия Королькова, «Серьги для ослика», «Безкозырка» Анатолия Митяева, стихи Александра Твардовского и Елены Благининой.

Проведение флешмоба в год 75-летия Великой Победы позволит повысить интерес общественности к героическому прошлому в истории России. В 2020 году флешмоб пройдёт в режиме онлайн, что позволит расширить читательскую аудиторию, интересующуюся чтением книг о Великой Отечественной войне.



