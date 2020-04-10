Волгоградцам предлагают стать соавторами мультимедийного ресурса «Азбука здоровья для всех-всех-всех», познакомиться с которым уже сейчас предлагает Волгоградская областная детская библиотека.

Для того чтобы стать соавтором необычной «Азбуки здоровья», участникам нужно будет подобрать к любой букве или нескольким буквам алфавитного порядка своё правило (элемент, символ) здорового образа жизни или свой семейный рецепт Неболейки. Особенно увлеченные смогут создать собственную иллюстрированную «Азбуку здоровья». Все материалы в период с 8 по 30 апреля 2020 года будут направлены на email: [email protected] для последующей обработки и представления в едином мультимедийном издании.

К участию в совместном творчестве предлагается привлечь дедушек и бабушек. Их жизненный опыт и багаж знаний о том, что такое здоровье и как его сохранить позволят значительно расширить содержание Азбуки.

Отметим, что ресурс, основная структура которого размещена в разделе «Живи БЕЗопасно» на сайте библиотеки, нацелен последовательно раскрыть основные элементы здорового образа жизни и правила сохранения бодрости тела и силы духа.



