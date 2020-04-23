Ещё 23 благоустроенных однокомнатных квартиры были приобретены для детей-сирот Волгоградской области. Квартиры расположены на территории Жирновского, Урюпинского, Камышинского, Котовского, Кумылженского, Городищенского, Палласовского и Светлоярского районов Волгоградской области. Еще 80 жилых помещений для граждан данной льготной категории будут закуплены в мае в Волгограде.

Как сообщают в комитете строительства Волгоградской области, квартиры площадью от 28 до 45 квадратных метров, имеющие отделку под ключ, оборудованные кухонными плитами, новой сантехникой, приборами учета коммунальных ресурсов, приобретаются как на вторичном рынке, так и в новостройках. К рассмотрению принимаются дома, расположенные вблизи социальной и транспортной инфраструктуры.

Квартиры приобретаются в домах, расположенных преимущественно вблизи социальной и транспортной инфраструктуры.

Всего в текущем году планируется обеспечить квартирами спецжилфонда порядка 350 человек. График закупочных процедур будет реализовываться поэтапно, информация о проведении электронных аукционов размещается на сайте Облстроя.



